La vigilia della delicata trasferta di Champions League contro il PSV porta in dote certezze, dubbi e una clamorosa suggestione tattica. Antonio Conte prepara la sfida europea con l’infermeria ancora piena, ma anche con un’idea a sorpresa che potrebbe cambiare il volto dell’attacco del Napoli. La notizia del giorno è l’assenza di Hojlund, ma la vera novità è l’ipotesi di vedere Kevin De Bruyne schierato come “falso nueve”. Hojlund non ce la fa: salta il PSV. Il dubbio che ha accompagnato tutta la vigilia è stato sciolto nel peggiore dei modi: Rasmus Hojlund non è stato convocato. L’attaccante danese non ha smaltito il problema muscolare al retto femorale che lo aveva già costretto a saltare la partita di Torino. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Probabili Formazioni PSV-Napoli: Senza Hojlund, le Scelte di Conte