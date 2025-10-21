Inter News 24 Probabile formazione Inter, Sommer confermato tra i pali, rotazioni in difesa e centrocampo: ecco tutti gli aggiornamenti sul match. In vista della sfida di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise, Cristian Chivu prepara alcuni cambi nella formazione dell’ Inter, per gestire le energie dopo le fatiche della vittoria all’Olimpico contro la Roma. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico rumeno confermerà Yann Sommer tra i pali, ancora saldo nel suo ruolo di titolare e reduce da una serie di prestazioni convincenti. In difesa è atteso il rientro di Stefan de Vrij al centro del reparto, con Yann Bisseck che potrebbe essere schierato come braccetto destro e Carlos Augusto sul lato sinistro, a completare il terzetto davanti al portiere svizzero. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Probabile formazione Inter, quali saranno le scelte di Chivu per l’Union Saint Gilloise? Torna De Vrij, su Bisseck e Zielinski…