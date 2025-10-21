Prix Italia Rai Play lancia ' Playing Memories' | un programma per l' internazionalizzazione della cultura italiana
Un viaggio innovativo e visionario che ripercorre le avventure creative di 120 giovani artisti, la maggior parte provenienti dai migliori Istituti di alta formazione nel campo delle discipline artistico-musicali d’Italia, mentre altri 24 arrivano da tutto il mondo. “Playing Memories”, presentato in anteprima a Napoli martedì 21 ottobre, durante la 77a edizione del Prix Italia – il concorso internazionale per broadcaster della Rai, arriva su RaiPlay dal 5 novembre. La docuserie, caratterizzata dalla narrazione discreta e rispettosa di Marco Liorni, nasce con l’obiettivo di dare spazio all’arte in tutte le sue forme – danza, musica, arti visive, arti sceniche, scultura, pittura e fotografia – incoraggiando i partecipanti a confrontarsi in un autentico scambio interculturale misurandosi in otto residenze artistiche sparse per l’Italia e attraverso sedici live performance in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
