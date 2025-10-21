Primo Premio ' Selena Palma' a giovane specialista del Centro trasfusionale

Pisatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Wenqian Zhong, medico a contratto nell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti, ha conquistato il I° posto nell’ambito del Premio 'Selena Palma', assegnato dalla Sidem-Società italiana di emaferesi e manipolazione cellulare al lavoro di maggior rilievo scientifico. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

primo premio selena palmaAOU Pisana: primo Premio ‘Selena Palma’ alla specialista Wenqian Zhong del Centro Trasfusionale - Wenqian Zhong, medico a contratto nell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti, ha conquistato il I° posto nell’ambito del ... Scrive gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Primo Premio Selena Palma