Primo Premio ' Selena Palma' a giovane specialista del Centro trasfusionale
Wenqian Zhong, medico a contratto nell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti, ha conquistato il I° posto nell’ambito del Premio 'Selena Palma', assegnato dalla Sidem-Società italiana di emaferesi e manipolazione cellulare al lavoro di maggior rilievo scientifico. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
