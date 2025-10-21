Primo morto in Italia per Nitazeni l’allarme di Crepet | Fa strage di giovani
Il decesso di un giovane in Alto Adige ha segnato il primo caso di morte per overdose da Nitazeni in Italia, sollevando un campanello d’allarme sulle nuove droghe sintetiche che stanno rapidamente diffondendosi nel Paese. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il Nitazeni – oppioide sintetico estremamente potente, stimato fino a dieci volte superiore al fentanyl – rappresenta una minaccia crescente, soprattutto tra i più giovani. Leggi anche: “Hanno chiuso l’autostrada”. Incidente stradale mortale, schianto devastante Un nuovo allarme sanitario: la prima vittima italiana del Nitazeni. 🔗 Leggi su Tvzap.it
