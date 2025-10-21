Primo morto in Italia per Nitazeni Crepet lancia l’allarme | Sarà un disastro
Un silenzio sospetto, un’ombra che si allunga tra i ragazzi italiani. Un fenomeno recente e poco raccontato, ma che già fa tremare famiglie e scuole. C’è una nuova minaccia che si insinua tra i giovanissimi, e questa volta il rischio è altissimo. In Alto Adige, gli occhi delle autorità e degli esperti sono puntati su una sostanza sconosciuta ai più, ma che sta già lasciando segni indelebili. Il suo nome è Nitazeni, e dietro questo termine quasi impronunciabile si nasconde una delle droghe sintetiche più potenti mai circolate nel nostro Paese. Leggi anche: Muore a soli 28 anni dopo aver assunto il Nitazeni, è il primo caso in Italia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
