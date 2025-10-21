Primo morto in italia per il Nitazeni L’allarme di Crepet | Fa strage di giovani massima attenzione

L’Italia registra il suo primo decesso per overdose da Nitazeni, un oppioide sintetico considerato almeno dieci volte più potente del fentanyl. A riportare la notizia è il Corriere della Sera, che parla di un allarme crescente nella zona in cui si è verificata la tragedia: l’ Alto Adige. Nella regione, nel solo ultimo anno, sono stati 35 i sequestri di queste nuove sostanze psicoattive. Un dato che evidenzia come il problema delle droghe sintetiche stia assumendo proporzioni tali da poter diventare una vera emergenza sanitaria. A denunciarlo, tra gli altri, è lo psichiatra Paolo Crepet, che sottolinea: «Sul tema c’è scarso interesse da parte delle istituzioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

