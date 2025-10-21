Prima mano nella mano con Carla Bruni poi Nicolas Sarkozy entra in carcere | Sono un innocente

Oggi è il giorno più difficile della carriera politica di Nicolas Sarkozy. L’ex presidente francese è entrato in carcere dopo la condanna di qualche giorno fa nell’ambito di un’ inchiesta giudiziaria per associazione a delinquere. Il tribunale penale di Parigi, infatti, lo ha riconosciuto colpevole di aver “permesso ai suoi stretti collaboratori di agire al fine di ottenere sostegno finanziario” dal regime libico di Muammar Gheddafi tra il 2005 e il 2007. Sarkozy è uscito di casa mano nella mano con la moglie Carla Bruni, affidando il suo pensiero a un post su X: “ Questa mattina non viene rinchiuso un ex presidente della Repubblica, ma un innocente. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Prima mano nella mano con Carla Bruni, poi Nicolas Sarkozy entra in carcere: “Sono un innocente”

