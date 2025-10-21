Prima il furto su auto poi il festino con la cocaina | preso

Un bottino inaspettato, un furto su auto da 700 euro. Bisognava festeggiare il “colpo” come si deve: sniffando in compagnia di amici. Il responsabile tuttavia non sapeva che il suo gesto fosse avvenuto davanti ad alcuni testimoni che di fatto l'hanno incastrato. Domenica 19 ottobre attorno alle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

