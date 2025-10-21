Sorridono solo Copparo e Portuense nel sesto turno del girone F di Prima categoria. La corazzata rossoblù fa un sol boccone del Frugesport, battuto in scioltezza 3-0 grazie alla rete di Bonora e alla doppietta del solito Granado; agli uomini di mister Borsari basta spingere il piede sull’acceleratore nella ripresa per surclassare gli avversari e centrare così il sesto successo in sei partite. Insegue a due punti il Reno Molinella dell’ex Ponte Fantuzzi, anch’esso vincitore per 3-0 ai danni di un Consandolo che nulla ha potuto di fronte alla maggiore qualità degli avversari. Si rilancia la Portuense dopo il brutto stop di Lavezzola: l’inedito derby contro il Bando è deciso dalla rete di Frustaglia, che infligge la prima sconfitta stagionale ai neopromossi argentani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Prima Categoria. Tris Copparo, ma il Molinella di Fantuzzi è vicino