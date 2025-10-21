Previsioni Istat 2050 | aumenta l' invecchiamento e in pensione a 69 anni
L'Italia invecchia e l'età della pensione si alza. L'ultimo report Istat delinea uno scenario complesso: nel 2050 si andrà in pensione a quasi 69 anni. Questo impatto dell'invecchiamento demografico richiederà una revisione della forza lavoro. Per mantenere gli attuali livelli occupazionali, servirà un contributo maggiore, soprattutto dalle donne e dalle fasce oggi inattive.Lo scenario Istat sull'età di pensione nel 2050L'analisi previsionale dell'Istat dipinge un futuro demografico che inciderà profondamente sul sistema pensionistico e sul mercato del lavoro. Se l'aspettativa di vita continuerà a salire come previsto nei prossimi 25 anni, la soglia anagrafica per la pensione di vecchiaia subirà un inevitabile aggiustamento. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
