Prevertice Rubio-Lavrov in pausa | restano distanze sul dossier Ucraina

21 ott 2025

La possibilità di un faccia a faccia tra Marco Rubio e Sergei Lavrov scivola in secondo piano. L’appuntamento preparatorio, atteso in settimana dopo il contatto telefonico di lunedì e la lunga chiamata del 16 ottobre tra Donald Trump e Vladimir Putin, viene messo “in pausa”, mentre da Washington e Mosca trapelano segnali diversi su tempi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

