prevenzione ricerca e consapevolezza al centro del weekend promosso dal lions club capaccio paestum magna grecia

Capaccio Paestum si prepara a vivere un fine settimana di grande intensità emotiva e civile, grazie a due iniziative che parlano il linguaggio della vita, della prevenzione e della solidarietà. Il Lions Club Capaccio Paestum Magna Grecia, presieduto dal dottor Vincenzo Mallamaci, medico chirurgo e da sempre promotore di iniziative di valore umano e scientifico, sarà protagonista sabato 25 e domenica 26 ottobre di un doppio appuntamento che coinvolgerà la cittadinanza, le istituzioni e il mondo della sanità. Si comincia sabato 25 ottobre, alle ore 16:00, nella sala Erica di Piazza Santini, con il convegno dal titolo "Amo la Vita", un incontro che affonda le sue radici nella necessità – oggi più che mai urgente – di parlare apertamente e con competenza di tumore al seno, della sua prevenzione e delle sfide che ancora attendono la medicina e la società.

