Prevenire le dipendenze Il progetto Propagazioni per coinvolgere i giovani
Prevenire le dipendenze. E’ questo l’obiettivo del progetto Propagazioni, un ciclo di incontri che l’associazione Effetto Eco ha messo a terra con la collaborazione con l’ Asl Toscana Sud Est. "Vogliamo propagare idee e conoscenze attraverso linguaggi diversi", spiega la presidente Linda Calussi. Come nasce Propagazioni? "Propagazioni nasce dalla collaborazione tra la nostra associazione e la ASL Toscana Sud Est, come progetto di prevenzione alle dipendenze. Volevamo creare uno spazio libero e creativo, in cui le idee di tutti potessero circolare e contaminarsi, offrendo alternative agli stili di vita tossici e nocivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
ACCADDE: OTTOBRE 1962 Ottobre 1962: sono istituiti i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma (N.A.S.) al fine di prevenire e reprimere le sofisticazioni alimentari. Alle dipendenze funzionali del Ministro della Sanità e dislocati inizialmente nelle città di Mil Vai su Facebook
Prevenire le dipendenze. Il progetto Propagazioni per coinvolgere i giovani - La presidente Linda Calussi: "Vogliamo realizzare eventi di qualità per i nostri ragazzi". Scrive msn.com
INIZIATIVA “Coltivare il futuro”: a Foggia un’azione di comunità per prevenire le dipendenze giovanili - Il convegno rappresenta una tappa significativa del progetto, che mira a coinvolgere la comunità cittadina nella riflessione. Lo riporta statoquotidiano.it
Konsumer Italia e il progetto per prevenire e curare le dipendenze patologiche - si chiama "Non dipendo, scelgo" e si rivolge non solo a chi vuole uscire da una dipendenza ma anche a chi vuole preveni ... Da tg24.sky.it