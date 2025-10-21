prestiti personali tassi in calo in toscana gli importi richiesti nella regione

Firenze, 21 ottobre 2025 – Credito più conveniente rispetto al 2024, anche per prestiti personali e cessioni del credito. E’ quanto emerge dall’ osservatorio finanziamenti di Prestitionline.it, secondo cui il Taeg medio, cioè il costo complessivo dei prestiti personali, è passato dall’8,85% registrato nel periodo luglio-settembre del 2024 all’8,35% del terzo trimestre di quest’anno, per un calo pari a mezzo punto percentuale. Anche per quanto riguarda le cessioni del quinto per i dipendenti privati, fascia di consumatori che nel terzo trimestre del 2025 assorbe oltre la metà (53,4% del totale) delle richieste a livello nazionale per questa tipologia di finanziamento, il Taeg medio delle pratiche erogate si ferma al 6,59%, quasi 20 punti base in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quando era al 6,88%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

