Pressioni per sabotare i negoziati in Ucraina e il cessate il fuoco a Gaza

I media hanno rivelato lo scontro avvenuto nel chiuso della Casa Bianca tra Trump e Zelensky, nel quale sembra siano volate urla e le mappe che il presidente ucraino si era portato con sé per segnalare gli obiettivi dei Tomahawk che pretendeva dall’interlocutore. Un incontro al quale ha assistito il Segretario della Guerra Pete Pete Hegseth, il quale indossava una sgargiante cravatta rosso-bianco-blu che ha irritato alcuni media che hanno immaginato fossero i colori della bandiera russa. All’Huffingotn Post, che ha chiesto al Pentagono spiegazioni in merito, la secca replica del portavoce: “Gliel’ha comprata tua madre ed è una cravatta patriottica americana, idiota”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Pressioni per sabotare i negoziati in Ucraina e il cessate il fuoco a Gaza

