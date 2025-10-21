Presentazione del Volume Manuscripts Plants Remedies in the Mediterranean Traditions con il Professor Alain Touwaide

Salernotoday.it | 21 ott 2025

Tutto pronto, per la presentazione del Volume "Manuscripts, Plants, Remedies in the Mediterranean Traditions" con il Professor Alain Touwaide: l'appuntamento di grande rilievo scientifico e culturale è in programma venerdì 24 ottobre a Salerno. Presso la nuova sala seminari del Giardino (1° piano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

