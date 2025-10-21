Presentazione corsi di Scrittura Creativa e Mobile Journalism

Nell’ambito delle sue molteplici attività, SATURA organizza Corsi di Scrittura Creativa e Mobile Journalism presso la sua sede a Palazzo Stella, in Piazza Stella 51. I corsi verranno presentati giovedì 23 ottobre dalle ore 18:00. In quest’occasione verranno fornite tutte le informazioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

