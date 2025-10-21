Presentata la stagione teatrale alle Fornaci di Terranuova
Arezzo, 21 ottobre 2025- È stata presentata la nuova stagione teatrale 20252026 del Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini, curata dalla compagnia KanterStrasse, che prenderà il via alla fine del mese di ottobre. La stagione si aprirà giovedì 30 ottobre con “I Sacchi di Sabbia in Troilo e Cressida”. Seguirà, domenica 9 novembre, il primo appuntamento della rassegna Diffusioni KIDS con “OH! Gli straordinari racconti di un grande libro bianco” coproduzione Catalyst – Giancreco, Nardin. Il 13 novembre sarà la volta di “Pasolini. Perché?” della compagnia toscana Chille de la Balanza, mentre domenica 30 novembre andrà in scena “I tre porcellini” del Teatro delle Marionette degli Accettella. 🔗 Leggi su Lanazione.it
