Grande successo per la serata finale dedicata al trentennale del Premio Lunezia, con Claudio Baglioni, ecco i vincitori. Grande successo per la serata finale dedicata al trentennale del Premio Lunezia, la prima manifestazione italiana dedicata al valore musical-letterario delle canzoni, che si è tenuta domenica 19 ottobre al Teatro Civico di La Spezia, presentata da Savino Zaba (attore e conduttore televisivo) con Stefano De Martino (ideatore e direttore del Premio Lunezia). Claudio Baglioni, ospite speciale della serata, ha ricevuto il Premio Lunezia Antologia 2025 – Edizione del Trentennale, per il valore musical-letterario del leggendario album La vita è adesso, il disco più venduto di sempre in Italia che festeggia quest’anno i quarant’anni dalla sua pubblicazione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Premio Lunezia 2025, il racconto della finale con Claudio Baglioni, i vincitori