Premio letterario nazionale Città di Forlì ecco i vincitori | al teatro Pullini la cerimonia finale
Domenica, nella sala polivalente del Teatro Pullini della Residenza Zangheri in Via Andrelini 5, saranno premiati i vincitori della 22esima edizione del Premio letterario nazionale "Città di Forlì". Al concorso hanno partecipato autori di tutta Italia e centinaia sono stati i testi arrivati. La. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondisci con queste news
Ha vinto il premio letterario Carlo Bo-Giovanni Descalzo. «Vivo sui monti, mia madre la mia maestra» - facebook.com Vai su Facebook
Il commento di Umberto Vattani, presidente di @italiagiappone, all'evento dedicato al Premio Letterario “Tokyo-Roma. Parole in Transito”. In quanto ideatore del Premio, sottolinea come l’iniziativa sia nata proprio per premiare sia l’autore giapponese sia il tra - X Vai su X
Premio Letterario Nazionale "Città di Ceglie Messapica": la quinta edizione dedicata al tema del Mistero - Torna il Premio Letterario Nazionale "Città di Ceglie Messapica", promosso dall’Amministrazione Comunale e giunto alla quinta edizione. Segnala brindisisera.it
Premio Letterario Nazionale a Pistoia: Vivian Lamarque vince il Premio Speciale - Cerimonia conclusiva del Premio Letterario Nazionale a Pistoia con Vivian Lamarque premiata e nuove voci poetiche. Scrive lanazione.it