Premio letterario nazionale Città di Forlì ecco i vincitori | al teatro Pullini la cerimonia finale

Forlitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica, nella sala polivalente del Teatro Pullini della Residenza Zangheri in Via Andrelini 5, saranno premiati i vincitori della 22esima edizione del Premio letterario nazionale "Città di Forlì". Al concorso hanno partecipato autori di tutta Italia e centinaia sono stati i testi arrivati. La. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

premio letterario nazionale citt224Premio Letterario Nazionale "Città di Ceglie Messapica": la quinta edizione dedicata al tema del Mistero - Torna il Premio Letterario Nazionale "Città di Ceglie Messapica", promosso dall’Amministrazione Comunale e giunto alla quinta edizione. Segnala brindisisera.it

Premio Letterario Nazionale a Pistoia: Vivian Lamarque vince il Premio Speciale - Cerimonia conclusiva del Premio Letterario Nazionale a Pistoia con Vivian Lamarque premiata e nuove voci poetiche. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Premio Letterario Nazionale Citt224