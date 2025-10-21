Premio Fidapa Donna Più 2023-2025 | ecco le tre vincitrici Cerimonia a Caserta

Domani, mercoledì 22 ottobre, alle ore 18,30, a Palazzo Paternò a Caserta, si terrà la cerimonia di consegna del Premio Fidapa “ Donna Più 2023–2025”, riconoscimento all’eccellenza femminile conferito a tre protagoniste distintesi nei rispettivi ambiti delle Professioni, Arti e Affari. Katherine Esposito, docente dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, è membro delle Top Italian Women Scientists, grazie all’eccellenza internazionale della sua attività di ricerca. Costante il suo impegno di medica e di docente; promotrice della presenza femminile nel mondo della ricerca scientifica e autorevole esperta di medicina di genere, ha saputo coniugare il rigore scientifico e la passione educativa con l’impegno sociale, grazie al progetto PreVenENDO, che diffonde tra i cittadini, anche in contesti non accademici, conoscenze fondamentali per la prevenzione di malattie ad alto impatto sociale, come diabete, obesità, patologie endocrine e al Piatto Mediterraneo, un’efficace rappresentazione della dieta mediterranea, di cui è una delle massime esperte a livello nazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it