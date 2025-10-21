Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Grande successo per l'edizione 2025 del Premio Internazionale Eccellenze del Mediterraneo, noto come “l'Oscar del Mediterraneo”, che ha riunito nella prestigiosa sala Spadolini nella sede del Ministero della Cultura a Roma numerose personalità del mondo della diplomazia, dello sport, dell'arte, della cultura, della musica, della scienza e delle pari opportunità. Ideato e promosso dal giornalista Dündar Kesapl?, fondatore e presidente dell'Associazione Giornalisti del Mediterraneo, il Premio nasce con l'obiettivo di valorizzare i talenti e i progetti che promuovono dialogo, pace, cooperazione e solidarietà tra i popoli che si affacciano sul Mediterraneo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Premio Eccellenze del Mediterraneo, celebrati a Roma talento, dialogo e solidarietà tra i popoli