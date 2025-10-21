Premio Chiara a Longo A 17 anni dalla prima volta
Diciassette anni dopo è tornato a vincere il concorso letterario varesino. Dopo aver trionfato nel 2008 con “Dieci“ Andrej Longo si è aggiudicato anche l’edizione 2025 del Premio Chiara, la numero 37, con la raccolta di racconti “Undici. Non dimenticare“. L’autore originario di Ischia ha ottenuto 63 voti validi dalla giuria popolare, superando Piero Colaprico (Le vie della katana, 34 voti) e Gabriele Pedullà (Certe sere Pablo, 32 voti). La cerimonia si è svolta come da tradizione nella Sala Napoleonica delle Ville Ponti di Varese. Assente per motivi di salute la storica direttrice del premio, Bambi Lazzati, alla quale è stata conferita la Martinella del Broletto, massima onorificenza della città di Varese, consegnata ai familiari dal sindaco Davide Galimberti tra la commozione e la standing ovation del pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
