Premier Spagna Sanchez contro ora solare | Non ha senso proporremo a Ue di sopprimerla – Il video

(Agenzia Vista) Spagna, 21 ottobre 2025 Cambiare l'ora due volte all'anno non ha più senso. Aiuta a malapena a risparmiare energia e ha un impatto negativo sulla salute e sulla vita delle persone. Pertanto, oggi il governo spagnolo proporrà all'UE, in sede di Consiglio Energia, di porre fine al cambio stagionale dell'ora e chiederà che venga messo in atto il relativo meccanismo di revisione". Così il premier spagnolo Sanchez sui social. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

In Spagna il premier Sánchez vuole blindare l’aborto nella Costituzione; la presidente di Madrid difende la coscienza dei medici e il nascituro. Una lezione di libertà (di Caterina Giojelli) https://www.tempi.it/isabel-diaz-ayuso-contro-sanchez-aborto-riconosce-n - facebook.com Vai su Facebook

#Spagna, il premier Sánchez a Trump: “La spesa per la Difesa è inamovibile” https://acortar.link/xkzH3b - X Vai su X

Premier Spagna Sanchez contro ora solare: Non ha senso, proporremo a Ue di sopprimerla - Aiuta a malapena a risparmiare energia e ha un impatto negativo sulla salute e sulla vita delle persone. Lo riporta quotidiano.net

L'ora legale «non ha senso», Sanchez: proporremo all'Ue di sopprimerla VIDEO - «Cambiare l'ora due volte all'anno non ha più senso. Come scrive msn.com

La Spagna contro l’ora solare. Sanchez: “Il cambio non ha senso” - Pedro Sanchez, primo ministro della Spagna, in campo contro il ritorno dell'ora solare, in vigore nella notte tra sabato 25 ottobre ... msn.com scrive