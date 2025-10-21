Premiati 11 formaggi veronesi due i migliori assoluti

Veronasera.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche la provincia di Verona si è distinta a Caseus 2025, la grande rassegna del formaggio ospitata a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta. In totale sono stati 11 i riconoscimenti assegnati ai caseifici e alle malghe veronesi.La presenza di numerosi premi dedicati al Monte Veronese DOP. 🔗 Leggi su Veronasera.it



