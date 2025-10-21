Pregiudicati nella clientela fissa questore sospende le licenze di due attività di Lucera

Foggiatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pregiudicati nella clientela fissa, sospese le licenze di due attività presenti nel centro storico di Lucera. Nel dettaglio, i carabinieri della Compagnia federiciana, nell’ambito di attività finalizzate a prevenire situazioni sociali particolarmente allarmanti per l’ordine e la sicurezza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

