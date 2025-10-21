Preghiera della sera del 21 Ottobre 2025 | Voglio il Tuo Amore
“Voglio il tuo amore”. È la preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
