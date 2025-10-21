Preghiera della sera del 21 Ottobre 2025 | Voglio il Tuo Amore

Lalucedimaria.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Voglio il tuo amore”. È la preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera della sera del 21 ottobre 2025 voglio il tuo amore

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera del 21 Ottobre 2025: “Voglio il Tuo Amore”

News recenti che potrebbero piacerti

preghiera sera 21 ottobrePreghiera del mattino del 21 Ottobre 2025: “Donami coraggio” - La preghiera di questa mattina, 21 ottobre, è agli Angeli Custodi che, come in ogni nostra azione, ci sono vicini ... Secondo lalucedimaria.it

preghiera sera 21 ottobre21 ottobre, santo del giorno: Beato Giuseppe Puglisi - Il 21 ottobre la Chiesa ricorda il Beato Giuseppe Puglisi, conosciuto da tutti come don Pino, sacerdote siciliano ucciso dalla mafia per il suo impegno evangelico e sociale. Segnala erreemmenews.it

preghiera sera 21 ottobrePreghiera della sera del 20 Ottobre 2025: “Ricorda la Tua famiglia” - Questo lunedì con la preghiera della sera chiediamo questa grazia al Signore Gesù Cristo ... Da lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Sera 21 Ottobre