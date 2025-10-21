Predappio il progetto Ciclope e la galleria del Duce
Roma, 21 ott – Quando a metà degli anni ‘20 del secolo scorso Benito Mussolini (ri)fondò – a seguito di una rovinosa frana – l’abitato di Predappio, il “nuovo” paese natìo del Duce venne progettato come centro d’avanguardia. Un modello al quale si sarebbero poi ispirate le altre città di fondazione. Così per sviluppare l’economia della nota località romagnola, il capo del governo spinse con il conte Giovanni Battista Caproni affinché l’omonimo gruppo industriale – tra le altre cose, pioniere della progettazione aeronautica in Italia – vi aprisse un nuovo stabilimento. Lo Stabilimento Aeronautico Caproni. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
CO-VALUE MOVERT spicca il volo alla Notte della Ricerca di Predappio 26 settembre 2025 - Tecnologia ricerca e cittadini si sono incontrati in un evento unico , grazie ad ART-ER con il progetto Horizon CO-VALUE, al laboratorio CICLoPE. D - facebook.com Vai su Facebook
Ecco Ciclope, inaugurata la galleria del vento - Predappio, nelle ex Gallerie Caproni un tubo lungo 130 metri e con diametro di 90 cm grazie al quale sarà studiato il fenomeno della turbolenza dell’aria Forlì, 14 marzo 2015 - Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Il laboratorio nascosto nella montagna dove si studiano turbolenze (e polmoni umani): vi porto dentro al Ciclope - Un tunnel scavato per volere di Mussolini ospita oggi una delle più avanzate gallerie del vento d’Europa. Come scrive forlitoday.it
Ciclope, la super galleria del vento per le turbolenze - Sabato sarà inaugurato il CICLoPE (Centre for International Cooperation in Long Pipe Experiments) a Predappio (Forlì- ilrestodelcarlino.it scrive