Precipitano da una scala in un cantiere a Salerno | feriti due operai

Paura, ieri pomeriggio, in Piazza Ippolito di Pastina, a Salerno, dove due operai sono caduti da una impalcatura a causa - secondo una prima ricostruzione - del crollo di una scala all'interno di un palazzo in cui stavano svolgendo dei lavori. I soccorsiSul posto sono giunti i sanitari del 118. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

