Precipita in un canalone per 40 metri gravissimo un operaio di 26 anni | indagini in corso
Questo pomeriggio, martedì 21 ottobre, un operaio di 26 anni è precipitato per una quarantina di metri all'interno di un canalone nel territorio di Blevio (Como). Al momento, il 26enne è ricoverato in ospedale in gravi condizioni e in prognosi riservata. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
