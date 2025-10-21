Precedenza all' assunzione dei dipendenti Gps nel nuovo bando per le strisce blu
Inserire, nella prossima procedura per l’affidamento della gestione degli stalli di sosta a pagamento, la clausola sociale a tutela del personale ad oggi impiegato da Gps - Global Parking Solutions, con diritto di precedenza per l’assunzione da parte del nuovo concessionario. Questo il contenuto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
