Prato un incidente di percorso? Domani c’è la riprova in Coppa

Lanazione.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Prato troppo brutto per essere vero a Terranuova Bracciolini e che meritatamente è incappato nel primo ko dopo quattro vittorie consecutive fra campionato e Coppa Italia. L’errore in occasione del primo gol dei padroni di casa, le pochissime occasioni create e un secondo tempo piuttosto piatto, nel quale - fatta eccezione per i primi cinque e gli ultimi 15 minuti - i biancazzurri non hanno dato l’impressione di essere in grado di recuperare lo svantaggio. Insomma, contro il Terranuova Traiana, in sostanza, non ha funzionato quasi niente. Un deciso passo indietro, ma che - se vogliamo - era nell’aria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

