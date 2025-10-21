Prato, 21 ottobre 2025 – Positivo il bilancio della raccolta di prodotti per l’ Emporio della solidarietà di Prato. Nel fine settimana tra venerdì 17 e sabato 18 ottobre i clienti di dieci supermercati della città aderenti all’iniziativa hanno acquistato e consegnato ai volontari merci per ben 140 quintali: soprattutto generi alimentari – ovviamente non deperibili – ma anche prodotti per l’igiene personale, in particolare dei più piccoli. Il tutto accuratamente impacchettato in 1.655 scatole, che entro la serata del 18 facevano bella mostra nel piazzale dell’Emporio di via del Seminario, pronte a rifornire, nei giorni successivi, gli scaffali del negozio gestito dalla Caritas diocesana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pratesi, che cuore! Raccolti 140 quintali di prodotti per l’Emporio della Solidarietà