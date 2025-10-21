Roma, 21 ottobre 2025 – La Repubblica Ceca ha proposto un sostegno accelerato sul gas per la Slovacchia a seguito della decisione da parte del Consiglio UE di eliminare gradualmente le importazioni di gas russo, con un divieto totale previsto per gennaio 2028. Solo l’Ungheria e la Slovacchia hanno negato il loro sostegno, chiamando in causa la sicurezza dell’approvvigionamento e i rischi legati ai prezzi. Il ministro ceco del Commercio e dell’Industria Lukáš Vl?ek ha riconosciuto tali preoccupazioni come “rilevanti”, ma ha sostenuto che entrambi i Paesi hanno avuto tutto il tempo per prepararsi, come ha fatto Praga diversificando le forniture e potenziando le infrastrutture. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Praga tende la mano alla Slovacchia sul gas, mentre l’UE accelera con lo stop al gas russo