Prà 62enne cade vicino al bus e muore | la Procura apre un’inchiesta
Una sera di ottobre, in via Prà, una rincorsa di pochi passi si è spezzata nel silenzio. Silvio Raimondi, 62 anni, artigiano di Pegli, è caduto accanto a un bus in ripartenza e non è più tornato a casa. Autopsia disposta, accertamenti in corso, fascicolo con l’ipotesi di omicidio stradale come atto di garanzia. L’ultima . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
