Pozzuoli sigarette di contrabbando e botti illegali | arrestato un 26enne di Quarto

POZZUOLI (NAPOLI), 21 OTTOBRE 2025 – Sigarette di contrabbando e botti illegali: è quanto hanno sequestrato i Carabinieri della stazione di Pozzuoli a un 26enne di Quarto, arrestato durante un controllo stradale. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nel corso di un posto di blocco. Inizialmente tranquillo, pensava a un ordinario controllo di documenti, ma l’atteggiamento dei militari è cambiato quando hanno intravisto alcune stecche di sigarette all’interno dell’auto. La successiva perquisizione del veicolo ha portato alla scoperta di 16 stecche di tabacchi di contrabbando, mentre una perquisizione estesa alla sua abitazione ha rivelato la presenza di 50 ordigni esplosivi artigianali, per un totale di 9 chili di polvere pirica, materiale altamente pericoloso e in grado – secondo gli esperti – di distruggere un intero furgone. 🔗 Leggi su Primacampania.it

