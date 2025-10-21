Pozzuoli sequestrati esplosivi e sigarette di contrabbando | arrestato 26enne di Quarto
Un normale controllo stradale dei Carabinieri si è trasformato in un blitz. Durante un posto di blocco a Pozzuoli, i militari dell’Arma hanno fermato un’auto guidata da un giovane di 26 anni, residente a Quarto e già noto alle forze dell’ordine. L’operazione è stata resa nota dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli. Pozzuoli, sequestrati . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
