Pozzuoli Più Europa | Nei servizi sociali anche l’educazione sessuo-affettiva

Ilblogdigio.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«In una società che cambia, i diritti non possono restare dichiarazioni astratte: devono tradursi in pratiche concrete». È con queste parole che il gruppo Più Europa Pozzuoli apre una riflessione pubblica sull’importanza di rilanciare, anche a livello locale, percorsi di educazione sessuo-affettiva come parte integrante delle politiche sociali del Comune. In una nota diffusa dal . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

POZZUOLI, VIA LIBERA AL PROGRAMMA "PICS". DE LUCA: "SVOLTA PER SERVIZI E TRASFORMAZIONE URBANA" - È stato completato oggi l’iter per la definizione dei Programmi Integrati Città Sostenibile (PICS) per il Comune di Pozzuoli. Secondo regione.campania.it

31/07/2020 - Comunicato n. 188 – Pozzuoli, via libera al programma "PICS"- De Luca: "Svolta per servizi e trasformazione urbana" - E’ stato completato oggi l’iter per la definizione dei Programmi Integrati Città Sostenibile (PICS) per il Comune di Pozzuoli. Si legge su regione.campania.it

Cerca Video su questo argomento: Pozzuoli Pi249 Europa Servizi