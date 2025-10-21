Pozzuoli Più Europa | Nei servizi sociali anche l’educazione sessuo-affettiva
«In una società che cambia, i diritti non possono restare dichiarazioni astratte: devono tradursi in pratiche concrete». È con queste parole che il gruppo Più Europa Pozzuoli apre una riflessione pubblica sull’importanza di rilanciare, anche a livello locale, percorsi di educazione sessuo-affettiva come parte integrante delle politiche sociali del Comune. In una nota diffusa dal . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
