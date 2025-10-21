Pozzuoli nato ufficialmente il Distretto Urbano del Commercio - cosa farà

Napolitoday.it | 21 ott 2025

Ufficialmente costituito il Duc - Distretto urbano del commercio di Pozzuoli: “un nuovo e importante strumento di sviluppo territoriale che segna l’avvio di una fase di collaborazione strutturata tra istituzioni e associazioni di categoria per la crescita del commercio e la valorizzazione della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

