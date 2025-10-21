Pozzuoli arrestato 26enne con botti illegali e sigarette di contrabbando

Blitz dei Carabinieri durante un controllo stradale: sequestrati 9 chili di polveri esplosive e 16 stecche di tabacchi di contrabbando. Il giovane di Quarto finisce in carcere.. Sigarette di contrabbando e botti illegali: è questo il curioso mix scoperto dai Carabinieri della Stazione di Pozzuoli durante un posto di controllo che ha portato all’arresto di un 26enne di Quarto, già noto alle forze dell’ordine. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Il controllo e la scoperta. Il giovane è stato fermato dai militari mentre era alla guida della sua auto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

