Pozzuoli arrestato 26enne con botti illegali e sigarette di contrabbando
Blitz dei Carabinieri durante un controllo stradale: sequestrati 9 chili di polveri esplosive e 16 stecche di tabacchi di contrabbando. Il giovane di Quarto finisce in carcere.. Sigarette di contrabbando e botti illegali: è questo il curioso mix scoperto dai Carabinieri della Stazione di Pozzuoli durante un posto di controllo che ha portato all’arresto di un 26enne di Quarto, già noto alle forze dell’ordine. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Il controllo e la scoperta. Il giovane è stato fermato dai militari mentre era alla guida della sua auto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Scopri altri approfondimenti
I carabinieri di Pozzuoli, alle porte di Napoli, hanno arrestato un 19enne già noto alle forze dell'ordine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare, in località Monteruscello, i militari dell'Arma infatti hanno rin - facebook.com Vai su Facebook
Pozzuoli, loc. Monteruscello: hashish e cocaina in casa. Pusher 19enne arrestato dai Carabinieri - - X Vai su X
Pozzuoli, botti illegali e sigarette di contrabbando: in manette 26enne - Nella sua abitazione, invece, sono stati rinvenuti 50 ordigni esplosivi artigianali: 9 chili di polveri che avrebbero ... Lo riporta napolivillage.com
Botti illegali e sigarette di contrabbando: arresto e sequestro - A scoprirlo i carabinieri della stazione di Pozzuoli durante un posto di controllo. Secondo msn.com