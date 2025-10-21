Povertà 124 milioni per contrastare fragilità ed esclusione Parma Pd | Un piano regionale a 360 gradi
L’Emilia-Romagna si dota di un nuovo Piano triennale per il contrasto alle povertà (2025–2027) con una dotazione complessiva di 124 milioni di euro, frutto di risorse regionali, nazionali e comunitarie. Il documento, presentato martedì (21 ottobre) in Commissione Sanità, recepisce le linee guida. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
L’Istat ha detto che nel 2024 l’Italia ha registrato un record drammatico: oltre 5,7 milioni di persone vivono in povertà assoluta, il 9,7% della popolazione. È un esercito silenzioso, invisibile, che non conta. E che probabilmente non vota. $ilcavalloelatorre - X Vai su X
Record di povertà in Italia. L’ultimo report ISTAT sulla povertà, pubblicato qualche giorno fa, parla chiaro: in Italia sono oltre 5,7 milioni le persone in povertà assoluta, quasi una su dieci. E tra le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi le cose vanno persino - facebook.com Vai su Facebook
Piano contro la povertà, E-R stanzia 124 milioni in tre anni - Uno stanziamento 124 milioni in tre anni per combattere povertà, esclusione sociale e disagio abitativo: la commissione politiche sociali del consiglio regionale dell'Emilia- Secondo ansa.it