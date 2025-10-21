Potter sorprende giornalisti e tifosi con il suo svedese perfetto

Graham Stephen Potter è il nuovo ct della Svezia. L’allenatore inglese ha cominciato da pochi giorni la nuova avventura dopo anni non proprio convincenti, prima al Chelsea e poi al West Ham. Il nuovo commissario tecnico ha stupito tutti ancora prima di iniziare a lavorare: in conferenza stampa, infatti, ha sfoggiato uno svedese perfetto, tanto da sorprendere giornalisti e tifosi. Graham Potter speaking fluent Swedish at his unveiling as the new national team boss. Potter spent seven years coaching Östersunds FK between 2011-2018. @TV4Sport pic.twitter.comNzJSjt82I3 — FourFourTwo (@FourFourTwo) October 20, 2025 Potter parla svedese grazie alla sua prima panchina, quella dell’Östersunds FK. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Potter sorprende giornalisti e tifosi con il suo svedese perfetto

