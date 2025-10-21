Potenziamento dell’Infopoint turistico | via a visite guidate escursioni e laboratori

Brindisireport.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN VITO DEI NORMANNI - Si apre una nuova stagione di valorizzazione per il patrimonio di San Vito grazie al progetto “San Vito dei Normanni: cultura, natura e tradizione in cammino”, finanziato dal P.o.c. Puglia 20212027 nell'ambito dell'area tematica "Competitività imprese" e della linea. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Potenziamento Orte-Falconara, via a scavo galleria Chiaradovo - Falconara, è stato avviato stamattina da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) lo scavo della galleria Chiaradovo in località Genga (Ancona), lotto ... Riporta ansa.it

Potenziamento della ferrovia. Cartelli e nuova viabilità: "Ma era meglio la rotatoria" - "Fra qualche giorno verranno posizionati i cartelli per via Quattro Querci, via Simoncini e via Ville, nella zona separata dalla chiusura del casello ferroviario. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Potenziamento Dell8217infopoint Turistico Via