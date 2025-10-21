I posti auto in centro sono sempre meno. E se la riapertura della Staveco porta nuova linfa agli automobilisti che si aggirano attorno alle mura cercando parcheggio, il saldo resta negativo. Ancora più negativo andando a ritroso nel tempo. Innanzitutto il computo totale in centro, dal 2022 a dicembre 2024, è passato da 9.227 a 9.136 stalli: un centinaio in meno. Erano 10.098 nel 2013 e 9.510 nel 2016 per un trend di decrescita costante. Quasi 1.000 posti in meno in poco più di dieci anni, insomma. A contribuire al calo sono soprattutto i parcheggi a tariffa ordinaria, le cosiddette ‘strisce blu’, diminuiti in due anni da 6. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Posti auto, calo drastico. In 10 anni 1.000 in meno. Soffrono le ‘strisce blu’