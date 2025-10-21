Poste Italiane cerca portalettere in provincia di Mantova | requisiti e come candidarsi

Ilgiorno.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mantova, 21 ottobre 2025 – Anche in provincia di Mantova Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato che si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, etc.) nell’area territoriale di propria competenza. Come candidarsi. Per candidarsi è sufficiente inserire, entro mercoledì 22 ottobre, il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione. In fase di candidatura, sarà possibile indicare l’area territoriale di preferenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

