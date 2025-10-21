Poste italiane cerca nuovi consulenti finanziari in Liguria
Poste italiane ha lanciato una nuova campagna di selezione per il ruolo di specialista consulente finanziario, con opportunità aperte anche nella provincia di Genova. L’annuncio è rivolto a giovani laureati e laureandi, preferibilmente in discipline economiche, giuridiche o finanziarie.La figura. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
