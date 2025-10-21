Poste italiane cerca nuovi consulenti finanziari in Liguria

Genovatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste italiane ha lanciato una nuova campagna di selezione per il ruolo di specialista consulente finanziario, con opportunità aperte anche nella provincia di Genova. L’annuncio è rivolto a giovani laureati e laureandi, preferibilmente in discipline economiche, giuridiche o finanziarie.La figura. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

