Poste Bergamo cerca portalettere
LAVORO. Anche in provincia di Bergamo Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato che si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, etc.) nell’area territoriale di propria competenza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
