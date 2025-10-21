Posta la prima pietra del nuovo stadio di Venezia Abodi | tra tradizione e visione qui c’è il futuro Un modello da seguire
Si è svolta questa mattina la cerimonia della posa della prima pietra del nuovo stadio del Bosco dello Sport, a Mestre. Un momento solennizzato alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi; del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro; dell’assessore regionale Federico Caner, insieme a diversi rappresentanti della società civile e militare. Il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha inviato un videomessaggio di saluto. Il Bosco dello Sport si sviluppa su un’area di 116 ettari, a Tessera, e ospiterà un impianto con una capienza di 18.500 posti, progettato e omologato per accogliere partite di calcio di Serie A, incontri di rugby e grandi eventi dal vivo, come concerti (per una capienza di circa 24. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
