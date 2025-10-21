Post di Trump Governo in tilt

Le ore passano, la smentita non arriva. Il caso sollevato dalla clip rilanciata da Donald Trump si ingigantisce, alimentato proprio dal silenzio di Palazzo Chigi. La faccenda assume i contorni di una crisi al massimo livello non solo in Italia ma nell’intera Unione europea. Nel video, pubblicato sul profilo di una fantomatica LinneP (riconducibile all’attivista Maga Lynne Patton), si afferma che Giorgia Meloni sta conducendo una trattativa sottobanco con Washington sui dazi. Aggiunge, tanto per insaporire la pietanza, che la premier avrebbe confessato all’amico Donald di voler "ridimensionare gli aiuti a Kiev". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Post di Trump Governo in tilt

Leggi anche questi approfondimenti

#Trump rilancia un post della galassia #Maga su #Meloni, il #Pd: la premier smentisca Vai su Facebook

Washington Post: “Putin ha chiesto a Trump che Kiev ceda il Donetsk” - X Vai su X

Post di Trump Governo in tilt - Il caso sollevato dalla clip rilanciata da Donald Trump si ingigantisce, alimentato proprio dal silenzio di Palazzo Chigi. Lo riporta msn.com

Il video fake di Trump manda in tilt il governo Meloni - Il presidente rilancia un post falso generato con l’IA secondo cui l’Italia sfida l’Ue e tratta sui dazi direttamente con gli Usa, e ... Secondo huffingtonpost.it

Trump e Meloni, i post che mandano in tilt la sinistra: "Chi sei e da dove vieni" - Scambio di complimenti via social tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Lo riporta iltempo.it