Post di Trump Governo in tilt

Quotidiano.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ore passano, la smentita non arriva. Il caso sollevato dalla clip rilanciata da Donald Trump si ingigantisce, alimentato proprio dal silenzio di Palazzo Chigi. La faccenda assume i contorni di una crisi al massimo livello non solo in Italia ma nell’intera Unione europea. Nel video, pubblicato sul profilo di una fantomatica LinneP (riconducibile all’attivista Maga Lynne Patton), si afferma che Giorgia Meloni sta conducendo una trattativa sottobanco con Washington sui dazi. Aggiunge, tanto per insaporire la pietanza, che la premier avrebbe confessato all’amico Donald di voler "ridimensionare gli aiuti a Kiev". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

post di trump governo in tilt

© Quotidiano.net - Post di Trump Governo in tilt

Leggi anche questi approfondimenti

post trump governo tiltPost di Trump Governo in tilt - Il caso sollevato dalla clip rilanciata da Donald Trump si ingigantisce, alimentato proprio dal silenzio di Palazzo Chigi. Lo riporta msn.com

post trump governo tiltIl video fake di Trump manda in tilt il governo Meloni - Il presidente rilancia un post falso generato con l’IA secondo cui l’Italia sfida l’Ue e tratta sui dazi direttamente con gli Usa, e ... Secondo huffingtonpost.it

Trump e Meloni, i post che mandano in tilt la sinistra: "Chi sei e da dove vieni" - Scambio di complimenti via social tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Post Trump Governo Tilt